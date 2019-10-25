Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился в прокуратуру с жалобой на выпускающего редактора французского журнала Le Point Этьена Гернеля и журналиста Ромена Габерта, сообщает Анадолу.

Адвокат Эрдогана Хусейн Айдын направил 11-страничный иск в прокуратуру Анкары.

Недовольство президента Турции вызвала обложка номера французского журнала от 24 октября. Журнал поместил на обложку фото Эрдогана с надписью оскорбительного содержания.

На обложке французского таблоида рядом с фото президента Турции написано «Искоренитель» (фр. Léradicateur). Таким образом Le Point обыграл слово «диктатор», коим он ранее уже называл нынешнего главу турецкого государства. Выше и ниже на обложке меньшим шрифтом размещён следующий текст: «Этническая чистка, метод Эрдогана. Должны ли мы позволить Эрдогану угрожать Европе?».

Статья 299 Уголовного кодекса Турции предусматривает наказание за оскорбление президента.

По мнению адвоката, действия редакции французского издания не имеют ничего общего с понятием свободы слова.

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