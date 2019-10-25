В бундестаге выступили за вывод американских войск из Германии, сообщает RT со ссылкой на обращение депутатов Левой партии к федеральному правительству страны.

По заявлению депутатов, присутствие американских войск в регионе способствует для наращиванию напряженности в отношениях с Россией. В связи с этим Левая партия призывает правительство отменить договор о пребывании иностранных вооруженных сил на территории страны.

В документе также указано, что передислокация войск США между военными базами нарушает дух договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, по которому в восточных федеративных землях не допускается присутствие иностранных войск и ядерного оружия.

Недовольство депутатов вызывает и размещение американских вооруженных сил в Польше и Прибалтике, так как они угрожают соглашению об ограничении неядерного вооружения между Западом и Россией.

Minval.az