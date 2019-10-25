Диетологи рассказали, что если добавить в свой рацион некоторые продукты, это станет хорошим подспорьем в профилактике возможных болезней почек, передает Mediaforum.

В первую очередь, речь идёт о белокочанной капусте, которая содержит фитохимические элементы, помогающие выводить токсины из организма человека.

Для профилактики заболеваний, связанных с почками, отлично подойдёт спаржа. Кроме прочего, в ней содержится большое количество витаминов А и C.

Также, морская капуста содержит полезные микроэлементы и витамины, которые участвуют в кроветворении, оказывают положительное влияние на работу сердца и мозга, укрепляют нервную систему. Она солоновата на вкус, а это очень важно для людей с заболеванием почек, так как соль им, как правило, противопоказана.

Если вы хотите поддерживать здоровье своих почек и организма в целом, то специалисты рекомендуют отказаться от употребления алкоголя, сладостей, фаст-фуда, а также ограничить количество соли.

По мнению врачей, при почечной недостаточности рекомендуется не более 2-3 граммов соли в сутки, но пациентам, имеющим высокое артериальное давление, пищу нужно готовить вообще без соли.

Известно, что заболевания почек приводят к нарушению обмена веществ. Помочь организму может специальная щадящая диета.

Хроническая болезнь почек (ХБП) является, как правило, медленно текущим процессом, при котором почки постепенно теряют способность нормально работать. Коварство этого заболевания в том, что ранние признаки могут быть незаметны.

Диагноз почечной недостаточности ставится, как правило, после анализа крови с измерением уровня азота мочевины, креатинина и скорости клубочковой фильтрации (СКФ).

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