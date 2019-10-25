Американского рэпера Эминема, настоящее имя которого Маршалл Мэтерс, допросила секретная служба США из-за угроз в адрес Дональда Трампа, пишет Buzzfeed со ссылкой на официальные документы службы.

Сообщается, что в треке «Framed» Эминем называет Трампа Дональдом Даком, и негативно высказывается в адрес дочери президента Иванки. В службе отметили, что певец вел себя «неприемлемо», и «угрожал лицам под защитой».

Спецслужбы якобы получили сообщение от «обеспокоенного гражданина», который оказался журналистом. Другие предполагают, что представитель СМИ только запросил комментарий от службы.

От самого репера комментариев пока не поступало.

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