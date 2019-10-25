С целью исполнения поручений, данных главой государства Ильхамом Алиевым по финансово-банковскому сектору на экономическом совещании, прошло заседание при организации Палаты по надзору над финансовыми рынками Азербайджана, Ассоциации банков Азербайджана, с участием банков-потребителей, действующих в стране.

Как сообщает АПА, выступивший на заседании председатель правления Палаты Ибрагим Алышов отметил, что улучшение показателей банковского сектора по сравнению с предыдущим периодом является положительным фактором.

По итогам заседания было принято решение о регулировании процесса в рамках сотрудничества с банками, определены конкретные направления деятельности. Так, было принято решение пересмотреть стратегические планы банков и в кратчайшие сроки представить предложения в Палату. Было отмечено, что организация банками кредитных ярмарок с целью поощрения бизнес-кредитов является целесообразной. Кроме того, было подчеркнуто, что Палата внесет ряд изменений в нормативные акты, будет внедрен комплексный подход к вопросу в виде коммуникаций со структурами, представляющими экономический блок государства.

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