В Америке полиция раскрыла поистине небывалое преступление: в штате Колорадо пятеро католических священников 70 лет насиловали детей.

Только на счету этих священнослужителей значится 102 жертвы, всего же по этому делу проходят 43 обвиняемых и 166 пострадавших несовершеннолетних.

Юристы выяснили, что первые преступления против половой неприкосновенности были зафиксированы аж в 1950 году.

Все это время Римско-католическая церковь десятилетиями покрывала нарушителей. В отчетах при этом отмечалось, что проблемы с детьми у «воспитателей» действительно были, но по версии официального церковного органа, основа непослушания крылась в самих детях — они якобы «проявляли нервозность» и «нарушали границы дозволенного».

Несмотря на то, что о ситуации знали все, сановники не лишались места в церкви.

Так, например одного из епископов обвинили в насилии над ребенком в 2007 году, но находиться на своем посту он продолжал еще 6 лет — до 2013 года. Как подчеркивает RT, на данный момент еще 7 человек не получили свое наказание за содеянное.

Minval.az