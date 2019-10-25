Бриллиант весом 50 карат стоимостью 200 миллионов иен (1,8 миллиона долларов) украден с выставки-продажи ювелирных изделий в японском городе Йокогама.

На выставке в четверг один из участников ко времени закрытия обнаружил, что под стеклом с другими ювелирными изделиями отсутствует бриллиант весом 50 карат, стоимость которого оценивается в 1,8 миллиона долларов. В последний раз он видел бриллиант за час до этого, сообщает агентство Kyodo.

В момент обнаружения пропажи стеклянный стенд оказался открытым. Кроме этого бриллианта на стенде больше ничего не пропало.

Записи камер видеонаблюдения показали, что в какой-то момент у стенда находился пожилой мужчина в тесном окружении нескольких женщин. Но установить, связана ли эта группа с кражей, пока не удалось.

Полиция ведет расследование.

Minval.az