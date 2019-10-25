Ученые из университета Аристотеля в Греции рассказали, от чего на самом деле умер великий македонский полководец и завоеватель Александр Македонский. Об этом пишет местное издание Greek Reporter.

Для этого было проведено исследование, в ходе которого были тщательно проанализированы болезни и последние дни македонского царя.

Ученым удалось выяснить, что Македонский умер из-за тяжелого сепсиса, который вызвал острый панкреонекроз.

По данным исследователей, к этому привела желчнокаменная болезнь и пристрастия Македонского к тяжелой пище и алкоголю.

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