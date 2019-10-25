Начался вывод ЗРК SAMP-T, которые Италия развернула в Турции в рамках операции НАТО, сообщил замглавы итальянского минобороны Анджело Тофало парламенту страны.

ЗРК были развернуты в 2016 году в турецкой провинции Кахраманмараш. Они должны были находиться в Турции до конца 2019 года, передает РИА «Новости».

Глава минобороны Италии Лоренцо Гуэрини на совете министров обороны НАТО в Брюсселе заявил, что вывод ЗРК не связан с турецким вторжением в Сирию. По его словам, вывести ЗРК планировалось в декабре, так что сейчас военные Италии «выполняют то, что было предусмотрено».

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