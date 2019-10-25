Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложит членам британского парламента провести 12 декабря внеочередные всеобщие выборы. Об этом заявил сам Джонсон, передает «Би-би-си».

Джонсон выступит с таким предложением, если Евросоюз согласится перенести срок выхода Великобритании из организации.

«Если они [депутаты] действительно хотят больше времени, чтобы изучить эти отличные условия сделки, они могут его получить, но тогда им придется согласиться на всеобщие выборы 12 декабря», — заявил Джонсон.

Следующие всеобщие выборы в Великобритании должны были пройти не раньше 2022 года. Для организации досрочных выборов в Великобритании, предложение Джонсона должны будут поддержать две трети членов Палаты общин.

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