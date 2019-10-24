Министерство юстиции Турции подготовит в США запрос о выдаче командующего отрядами «Сирийских демократических сил» Мазлума Абди, сказал в эфире телеканала TRT президент Турции Реджеп Эрдоган.

— Террорист, которого зовут Мазлумом, у нас находится в розыске, и США должны передать его нам. Я дал указание министру юстиции, чтобы он подготовил запрос о выдаче террориста Мазлума из США, — заявил турецкий лидер.

Президент Турции также подтвердил свои планы посетить Соединённые Штаты с визитом 13 ноября по приглашению Дональда Трампа.

Minval.az