Своим появлением в популярной соцсети Дженнифер Энистон установила сразу несколько рекордов. На её страницу, где в прошлый четверг появилось фото воссоединившихся звезд сериала «Друзья», всего за пять минут подписалось больше миллиона человек. Такого успеха не было даже у принца Гарри и Меган Маркл. Сейчас у неё на странице есть всего несколько публикаций и почти 16 миллионов подписчиков!

Издание «7Дней» сравнивает: за жизнью 48-летнего Джастина Теру, её бывшего мужа, следят всего 730 тысяч пользователей. Ему можно только мечтать об успехе его экс-супруги, с которой он развелся в 2017 году. Их расставание было очень тяжелым для Дженнифер. В светских кругах часто появлялись слухи об интрижках любвеобильного Теру. За время брака Джастину неоднократно приписывали измены, что больно ранило актрису.

Окончательная точка в отношениях пары была поставлена после того, как актер упрекнул Энистон в том, что она не родила ему ребенка. Известно, что Дженнифер не смогла забеременеть, так как в молодости пережила потерю ребенка. Услышать от мужа претензии на эту тему было для Энистон очень больно. Развод пары был громким — супруги скандалили даже из-за «опеки» над общими собаками.

После всего этого Джастин решил разделить с Дженнифер её успех. На днях он заявил в интервью о том, что гордится решением бывшей жены присоединиться к соцсети. «Теперь мир узнает, какой веселой она бывает», — похвалил Теру экс-супругу в интервью Access. Энистон же признается, что до того, как завести страницу тренировалась пользоваться приложением с фейкового аккаунта. За это время она раскусила секреты популярности в Сети, что привело её к такому ошеломительному успеху.

Minval.az