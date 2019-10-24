Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что ситуация на северо-востоке Сирии пока что нестабильная, однако в деле урегулирования ситуации имеются успехи.

«Ситуация (в регионе) все еще нестабильная, но все же был достигнут определенный прогресс», — заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, добавив, что в регионе наблюдается «значительное сокращение масштабов насилия» (цитата по «Интерфаксу»).

В то же время, отвечая на вопрос журналиста, Столтенберг отметил, что запросов на участие НАТО в урегулировании ситуации на северо-востоке Сирии не поступало.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО полностью поддерживает усилия стран по урегулированию конфликта в Сирии, который продолжается уже много лет, и призывает к «политическому решению проблемы путем переговоров».

Minval.az