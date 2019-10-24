Политика умиротворения не работает с Ираном, и единственный способ заставить Тегеран вести переговоры — это оказывать на него давление, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии в Париже.

«Мы считаем, что политика умиротворения не работает. Важны действия, а не слова. Члены иранского правительства говорят, но не имеют власти. Те, у кого она есть, как, например, и у Революционной гвардии, не хотят вести переговоры», — приводит слова саудовского министра иностранных дел Аделя аль-Джубейра в четверг «Интерфакс» со ссылкой на ливанскую газету The Daily Star.

«На настоящий момент оказание максимального давления представляется единственной возможностью (начать вести переговоры)», — добавил политик.

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