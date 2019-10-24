Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Евразийский экономический союз должен воспользоваться противоречиями между Америкой и КНР и выйти со своей продукцией на китайский рынок.

«Любой вызов надо превратить в новые возможности. Вызовы всегда были, есть и всегда будут. А вот использовать это на пользу надо», — сказал Лукашенко в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар».

В качестве примера глава государства привел торговые противоречия Китая с США. «В Китае наметился какой-то дефицит, в том числе и по продовольствию. Почему мы (ЕАЭС) не можем заместить то, что принадлежало на рынке Китая Соединенным Штатам Америки?», — отметил он.

По словам Лукашенко, противоречия между Китаем и США являются большим вызовом для всей мировой экономики, однако ЕАЭС должен использовать это в своих интересах. «Каждая из наших стран этот вызов или вызовы пытается как-то обойти, микшировать, но обязательно использовать для того, чтобы самой выжить, выстоять и еще лучше развиваться. Очень важно, чтобы не каждая страна в отдельности это делала, а мы еще и вместе попробовали что-то сделать в этот момент, когда кругом сплошные вызовы», — подчеркнул президент.

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