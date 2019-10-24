Миранда Керр дала первое интервью после появления на свет своего уже третьего ребенка. Хотя слухи о том, что модель родила, начали распространяться еще несколько дней назад, до этого ни 36-летняя Керр, ни ее супруг Эван Шпигель, не подтверждали, что они снова стали родителями. А заодно она сообщила пол и имя своего малыша.

«Мы чрезвычайно взволнованы тем, что наш сын присоединился к нашему семейству. Мы с Эваном невероятно рады появлению на свет нашего Майлза, и хотим поблагодарить всех за поддержку и добрые пожелания в наш адрес!» — заявила Миранда, о беременности которой стало известно в марте этого года, в интервью изданию People.

Однако, как призналась Керр, эта беременность была для нее совсем не простой, как, впрочем, и две первые. «Я страдала от чрезвычайно сильных утренних недомоганий. К тому же, часть времени я провела на постельном режиме, который мне прописал доктор после того, как я защемила нерв в моей шее. Конечно, все женщины переносят беременность по-разному. У меня получилось так, что я все три раза страдала от постоянной тошноты и перепадов настроения. Впрочем, с тошнотой я справляться научилась — при помощи совсем маленьких, но постоянных перекусов. К тому же, я обнаружила, что мне очень помогает имбирный чай. Я готовила его сама — добавляла свежий имбирь в горячую воду и дополняла его небольшим количеством меда и лимона!» — рассказала Керр, слова которой приводит «7Дней».

Кроме малыша Майлза, у Керр есть еще двое сыновей. Отец старшего 8-летнего Флинна — Орландо Блум, бывший муж Миранды. А среднего, 17-месячного Харта, она родила, когда уже стала супругой Эвана Шпигеля.

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