Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что военная операции в Сирии будет возобновлена, если продолжатся террористические атаки, сообщает РИА Новости.

По его словам, Турция всегда рассматривала военные действия как крайний вариант, однако появление боевиков станет поводом для возобновления военной операции.

Эрдоган рассказал, что в ходе боевых действий в сирийском регионе погибли семь турецких военных, в то время, как с сирийской стороны, число жертв составило 96 человек.

Заключая, он подчеркнул, что проведенная операция страны в Сирии была успешной.

Minval.az