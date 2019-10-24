Тунисец Анис Амри, устроивший теракт на рождественском рынке в Берлине в декабре 2016 года, изначально мог планировать атаки и на другие цели в Германии. Как сообщил телеканал ARD, в телефоне злоумышленника правоохранительные органы обнаружили сделанное им селфи у дома канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Берлине.

Снимок был сделан в октябре 2016 года. Следователи также обнаружили фото Берлинского собора. Не исключено, что Амри «рассматривал собор как потенциальную цель для теракта», считают в правоохранительных органах.

19 декабря 2016 года Амри угнал грузовик и въехал на нем на территорию рынка на площади Брайтшайдплац. В результате теракта погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ.

После теракта Амри удалось скрыться с места преступления и покинуть Германию. 23 декабря 2016 года на окраине Милана его ликвидировала итальянская полиция.

Minval.az