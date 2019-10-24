В Испании эксгумировали останки диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые находились в монументальном комплексе «Долина павших» близ Мадрида, сообщается на сайте правительства страны.
Процедура по извлечению гроба началась в 10:30 по местному времени (11:30 мск).
Специалистам пришлось поднять гранитную плиту весом в 1,5 тонны, покрывающая могилу.
В ходе эксгумации всем присутствующим запретили использовать мобильные телефоны, а также власти обязали их пройти через металлоискатели.
Представителей СМИ на процедуру не пустили.
Предполагается, что перенос останков Франко обошлась испанской казне в €63 тысяч.
Их разместят на кладбище в Эль-Пардо-Мингоррубио, в склепе рядом с женой бывшего правителя Кармен Поло.
На церемонии перезахоронения будут присутствовать 22 родственника Франко.