Ученые обнаружили, что дети, в организме матерей которых во время беременности были повышены содержания ряда химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы, в первую очередь бисфенола, к семи годам заметно отстают по уровню IQ от своих сверстников.

Результаты исследования опубликованы в журнале Environment International.

Некоторые химические соединения, входящие в состав бытовой химий, пластиковых контейнеров для пищевых продуктов и напитков, других потребительских товаров, относятся к ксенобиотикам — веществам, нарушающим эндокринную (гормональную) активность у людей.

Существует много исследований, показывающих, что повышенные содержания в организме беременных женщин таких веществ, как бисфенолы, фталаты или пестициды

приводят к нарушениям развития нервной системы у новорожденных детей. Однако ранее не проводилось изучение комплексного действия всей группы ксенобиотиков на последующее развитие детей, вплоть до достижения ими школьного возраста.

Minval.az