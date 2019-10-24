39 человек, которые были найдены мертвыми в рефрижераторе в промышленном районе британского графства Эссекс, были гражданами Китая.

Накануне сообщалось, что среди погибших было обнаружено тело одного подростка.

По данным полиции, трейлер накануне прибыл на пароме из Зебрюгге (Бельгия) в порт Пурфлит (Великобритания).

Полиция продолжает допрос 25-летнего водителя фуры, которого в СМИ называют Мо Робинсон. Его задержали по подозрению в убийстве, передает агентство «Интерфакс».

В среду вечером полиция провела обыски по двум адресам в графстве Арма, которые, предположительно, имеют отношение к происшествию.

Между тем, министерство иностранных дел Болгарии сообщило, что автомобиль Scania, в фуре которого была сделана находка, был зарегистрирован в Варне в компании, принадлежащей гражданину Ирландии.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что был «потрясен» инцидентом, и что виновные в преступлении «должны быть выслежены и привлечены к ответственности».

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