Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не облегчает его жизнь и что он чувствует себя в ловушке.

В интервью американскому комментатору Джо Рогану он напомнил, что на самом деле направлялся в Латинскую Америку, но американские власти аннулировали его паспорт, из-за чего он оказался заблокирован в России.

«Моя жизнь не легче от того, что я попал в ловушку в стране, которую не выбирал», — сказал Сноуден.

Он добавил, что ему сложно находиться в оппозиции к властям одновременно и США, и России, передает РИА Новости.

«Это не доставляет удовольствия, но я чувствую, что это необходимо. Я ни с кем не связан, я не испытываю любви к российским властям. Я не выбирал быть здесь», — сказал бывший агент, отметив, что открыто критиковал в твиттере российские выборы и президента Владимира Путина.

Сноуден не исключил, что в какой-то момент российские власти могут не продлить ему вид на жительство, который надо обновлять каждые три года.

«Но вопрос вот в чем: а какая альтернатива? Да, российские власти могут подставить меня, но они могли подставить меня, даже если бы я ничего не говорил. Так должен я замолкнуть и сидеть тихо перед лицом того, что я считаю несправедливым, потому что так будет безопаснее?» — задался он вопросом.

«Если бы я хотел быть в безопасности, то сидел бы до сих пор на Гавайях и зарабатывал бы кучу денег, шпионя за всеми вами», — добавил американец.

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