При посредничестве действующего председателя ОБСЕ в Братиславе в ближайшее время состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна, в ходе которой стороны обсудят перспективы урегулирования карабахского конфликта. Об этом «Голос Америки» сказал действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак.

«Я рассчитываю принять министров иностранных дел двух стран в ближайшее время в Братиславе», – сказал Мирослав Лайчак.

По словам действующего председателя ОБСЕ, он высоко оценивает также прилагаемые лидерами Азербайджана и Армении усилия в направлении урегулирования конфликта.

«В течение года мы увидели позитивные сигналы, диалог между лидерами и на уровне министров. В то же время на линии соприкосновения были зарегистрированы и тревожные инциденты, которые привели к человеческим потерям. Однако сейчас ситуация, кажется, стабильная», – сказал Лайчак.

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в свою очередь в интервью «Голосу Армерики» подчеркнул, что посредники – в лице сопредседателей Минской группы – продолжают активно участвовать в переговорах. Серьезный прогресс, однако, возможен, в первую очередь, благодаря политическому решению руководителей государств.

«Безусловно, позитивный настрой, позитивная динамика, которую мы наблюдали в рамках встречи в Душанбе в сентябре (2018 года), пока не превратились в реальный прогресс в процессе урегулирования конфликта», – сказал Томас Гремингер.

Minval.az