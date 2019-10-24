Сорвет ли Башар Асад договоренности Путина и Эрдогана?

Ситуация в Сирии и политические «подвижки» вокруг нее остаются новостью номер один. Кремль согласился на 30-километровую зону безопасности и дал курдским отрядам 150 часов для того, чтобы ее покинуть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил: абсолютно очевидно, что если курдские формирования с вооружениями не отойдут, «то тогда придется отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции». И закончил: «И фактически оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии». А глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, отметив, что соглашения, достигнутые Турцией с США и Россией по Сирии, вошли в историю, как дипломатический успех, и две крупнейшие страны мира признали легитимность операции «Источник мира», подчеркнул: «В случае, если мы столкнемся с какими-либо террористическими элементами в зоне операции «Источник мира», мы их нейтрализуем».

Словом, Реджеп Тайип Эрдоган, приостановив операцию «Источник мира», имеет хорошие шансы получить мирным путем то, ради чего эта операция и начиналась — зону безопасности и отвод курдских формирований от границы.

Но теперь все больше тревожных признаков, что столь многообещающие договоренности Турции и России может сорвать глава сирийского режима Башар Асад.

Еще за несколько часов до старта переговоров в Сочи Башар Асад посетил одну из воинских частей в провинции Идлиб, где в очередной раз обвинил Турцию в экспансионистских замыслах в отношении северных районов страны. Как уверял Асад, «президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь [Тайип] Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами”. После чего предрек наступление на Идлиб — турецкую «зону безопасности» в соответствии с Астанинским процессом.

Намеренно не станем уточнять,что это Сирия предъявляла и предъявляет Турции претензии на вилайет Хатай, но никак не наоборот, то в Алеппо, стертом с лица земли российской военной авиацией по заказу Асада, просто не было такого промышленного оборудования, которое заинтересовало бы входящую в «двадцатку» Турцию, так что Асад избрал не самый умный путь найти виноватых в разрушении собственной промышленной столицы. Важно другое. После переговоров с Эрдоганом президент РФ провел телефонный разговор и с Башаром Асадом. И как теперь сообщает пресс-служба сирийского диктатора, «президент Асад подтвердил, что Дамаск абсолютно против любого захвата сирийских территорий под каким-либо названием или предлогом». Что в переводе с дипломатического более всего напоминает категорическое несогласие с достигнутыми в Сочи договоренностями.

Можно отмахнуться: Башар Асад находится в слишком сильной зависимости от Москвы. Но тем не менее Башар Асад открыто обещает торпедировать договоренности между Россией и Турцией, и не в выступлении по местному телевидению, а в телефонном разговоре с самим Владимиром Путиным, и текст этого заявления его пресс-службы распространяет РИА «Новости». Еще раньше Асад дал приказ своей армии двигаться на север. В Анкаре в ответ заявили, что любые попытки Сирии воспрепятствовать продвижению турецких войск будут считать актом войны. А эксперты напомнили: в 1998 году Турция и Сирия уже находились на грани войны — из-за той поддержки, которую Дамаск оказывал РКК.

И что же — Башар Асад осмелел настолько, что бросает вызов президенту России и грозится торпедировать договоренности, которые Путин называл «судьбоносными»? Или…от имени Асада эти договоренности готовы сорвать по крайней мере некоторые круги в самой Москве?

А теперь серьезно. Сегодня, конечно, Путин и Эрдоган жмут друг другу руки перед камерами, а комментаторы рассуждают о «сближении» и «потеплении» между Москвой и Анкарой. Но в российских военных и околовоенных кругах уже давно высказывают беспокойство по поводу растущей военной мощи Турции и язвительно интересуются, как долго власти будут терпеть «самоуправство» Анкары.

В первопрестольной немало тех, кто явно разочарован результатами политики РФ на турецком «треке». В Москве уже ощутили ту «красную черту», дальше которой это сближение не пойдет. Турция была и остается членом НАТО (а на ее выход из альянса рассчитывали открыто). Она поддерживает Украину в вопросе Крыма, является важным звеном натовского противодействия российской активности в Черном море.

Надежно поссорить Анкару с союзниками по НАТО тоже не удалось. Лопнула самая громкая сенсация последних дней на турецко-американском треке: как заявил министр обороны США Марк Эспер, «у нас нет миссии защищать курдов (YPG/PKK) против страны, которая уже давно является союзником НАТО (Турция) или помогать им создать автономное курдское государство».

И самое главное, никуда не делись российские «державные мечты» о прорыве к проливам Босфор и Дарданеллы, «водружении креста на храм Святой Софии в Константинополе» и т.д. Конечно, к многочисленным русско-турецким войнам самое время отнестись как к истории, но захват украинского Крыма — это уже горячая политическая хроника. Как и то, что Москву интересовала не рыба-барабулька, а главная база Черноморского флота, а держать в Черном море такую армаду вообще имеет смысл, если планы удара по Босфору с моря не сняты с повестки дня. Как и базу в Армении, кстати говоря.

Наконец, и сама российская военная операция в Сирии имела и имеет отчетливый «турецкий», вернее, антитурецкий подтекст. Об укреплении своего военного присутствия в Сирии Москва заговорила еще в 2006 году, когда в Сирии еще не было никаких признаков грядущей нестабильности. В 2010 году у побережья турецкого вилайета Хатай, того самого, чью принадлежность Турции в Сирии отказываются признавать, выловили тело генерала ГРУ Юрия Иванова. Как утверждали, он приехал именно инспектировать российские военные объекты в Тартусе и Латакии, когда командировка была уже закончена, решил «отдохнуть» на пляже — и пропал. Правда, эксперты уже тогда выражали сомнения, мог ли утонувший по пьяни генерал «доплыть» до турецкого побережья.

Во вспыхнувшую еще в 2011 году гражданскую войну в Сирии РФ вмешалась только в 2015 году, причем на показательном фоне.Тогда отношения Москвы и Анкары вновь были на подъеме, Турция даже не поддержала «крымские» санкции против России, но 24 апреля 2015 года президент РФ Владимир Путин отправился в Ереван — почтить память «жертв геноцида». Когда через несколько месяцев, в Сирии появилась российская военная авиация, ее задачей объявили войну с ИГИЛ, но на деле ВКС России «утюжили» позиции протурецкой сирийской умеренной оппозиции и заодно туркманские деревни. А еще регулярно залетали в воздушное пространство Турции — на фоне постоянно звучавших в Москве обвинений, будто бы Анкара поддерживает ИГИЛ и прокачивает через свой Джейханский терминал «игиловскую нефть». 24 ноября того же 2015 года один из «залетных гостей» был сбит, что вызвало острый кризис в отношениях двух стран. О тех событиях рассказано предостаточно, но у них есть и неафишируемая сторона: слишком многое указывает на то, что в Москве тогда рассчитывали раздуть впечатляющий конфликт с Турцией, используя Сирию как плацдарм и детонатор одновременно. Но когда после российского «залета», вопреки планам Москвы, Турция заручилась поддержкой союзников по НАТО, от этих планов пришлось отказаться. Во всяком случае Россия вскоре после инцидента со своим бомбардировщиком, не дожидаясь урегулирования отношений с Турцией, вывела из Сирии значительную часть своей группировки ВКС, притом что военные действия против ИГИЛ только разгорались. Что уже заставило многих озвучивать вопросы: что происходит? Террористы уже побеждены? Или предназначалась вся эта воздушная армада вовсе не для борьбы с ИГИЛ?

И если теперь Турция укрепляет в Сирии свои позиции, для «державников» это означает оживший кошмар. И что же — они молча «проглотят пилюлю»? Или попытаются сорвать договоренности, пусть и освященные именем президента России?

И уж тем более не следует забывать, что еще со времен «холодной войны» спецслужбы Кремля активно наводили мосты с курдскими радикалами и оказывали им поддержку. Особенно преуспел на этом поприще небезызвестный Евгений Примаков, один из соучастников Черного Января. Москва, конечно, ревниво следила за американскими «выходами» на курдов, но вряд ли полностью оборвала все свои связи с ними. Тем более если можно использовать в качестве «прокладки» того же Башара Асада. Или Армению. Или региональную администрацию иракского Курдистана. Тем более что в Москве предостаточно тех, кто всегда готов одной рукой подписывать судьбоносные соглашения, а другой — наносить удар в спину. Особенно под чужим флагом и от чужого имени.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az