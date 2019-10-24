Российская военная полиция в районе сирийского города Айн-аль-Араб (курдское название — Кобани) расположилась на господствующей высоте в двух километрах от территории Турции, сообщил представитель командования группировки войск в Сирии Игорь Серицкий.

«База располагается на погранзаставе. <…> С нее хорошо просматриваются как сама граница, так и окрестности города», — рассказал Серицкий.

По его словам, форт оборудован вышкой связи, отсюда российские военные полицейские совместно с сирийскими пограничниками будут контролировать вывод курдских отрядов самообороны и их вооружения.

В среду колонна военной полиции России вошла в Айн-аль-Араб и начала патрулировать кварталы и пограничную линию согласно сочинским договоренностям. В тот же день россияне провели встречу с администрацией Айн-аль-Араб, на которой обсудили детали совместной работы.

Minval.az