Президент США Дональд Трамп не согласен с мнением критиков, которые призывали к военному вмешательству США в связи с операцией Турции в Сирии, так как США были бы вынуждены использовать свои силы против союзника по НАТО.

«Некоторые политические эксперты, реагируя на турецкую операцию в Сирии, призывали к новому военному вмешательству США. Я такого мнения не придерживаюсь», — сказал американский президент, выступая в среду в Белом доме.

«Проведение наступления вооруженных сил (США) потребовало бы отправки десятков тысяч американских солдат против Турции — союзника по НАТО и страны, с которой США выстроили очень хорошие отношения», — цитирует Трампа «Интерфакс».

Трамп также поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за действия по достижению режима прекращения огня в Сирии.

Трамп заявил, что Эрдоган — это «человек, которого я очень хорошо узнал, человек, который любит свою страну».

Minval.az