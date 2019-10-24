Парламент Новой Зеландии поддержал проведение референдума о легализации эвтаназии, сообщает «Интерфакс».

Решение поставить этот вопрос на открытое голосование поддержано 63 членами парламента, 57 — проголосовали против.

«Это эмоциональная тема. Это спорная тема … но у нас должна быть смелость, чтобы позволить общественности принять участие в этом разговоре путем голосования!» — заявила член партии «Новая Зеландия прежде всего» Дженни Маркрофт.

В следующем году в Новой Зеландии пройдут выборы. К традиционным вопросам о предпочитаемой партии теперь добавятся темы двух референдумов: один — о легализации эвтаназии, а другой — о применении марихуаны в рекреационных целях.

Окончательное голосование для подтверждения референдума о легализации эвтаназии будет проведено в ноябре, но оно считается лишь формальностью.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн публично объявила, что поддерживает проведение реформы об эвтаназии и считает референдум единственным способом легализации процедуры.

В свою очередь, член Национальной партии Новой Зеландии Харете Хипанго назвала легализацию эвтаназии «отвратительным, невыносимым, а также опасным» решением.

Однако инициаторы принятия закона подчеркивают, что речь идет только о людях, у которых как минимум два врача диагностировали смертельную болезнь.

Minval.az