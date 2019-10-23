Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила о необходимости формирования в стране авторитетной системы правления, способной создать условия для проведения всеобщих выборов.

В рамках подготовки к намеченному на конец октября в Женеве инаугурационному заседанию Конституционного комитета Сирии политический комитет НКОРС обсудил пути обеспечения успеха предстоящей встречи.

«Политический комитет подчеркнул важность совместной работы для запуска переговоров в Женеве, в особенности в создании всеобъемлющей, авторитетной и межконфессиональной системы правления», — говорится в сообщении НКОРС, которое приводит «Интерфакс».

«Такая система правления должна быть наделена всеми полномочиями, чтобы сформировать безопасные, нейтральные условия для проведения всеобщих выборов и выработки мер доверия», — подчеркивается в документе.

Участники встречи отметили также важность разделения в Сирии исполнительной, законодательной и судебной власти, обеспечения независимости судебной власти, а также гарантированного соблюдения прав и свобод.

Конституционный комитет Сирии состоит из трех групп по 50 человек каждая, которые включают представителей от правительства, оппозиции и гражданского общества.

Minval.az