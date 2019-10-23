Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае, если США или России не выполнят свои обещания в соответствии с принятыми соглашениями, Турция продолжит реализацию своих планов на севере Сирии, сообщает «Интерфакс».

«Никаких изменений в планах не предусмотрено, в случае, если США или Россия не выполнят свои обещания в соответствии с соглашениями», — заявил Эрдоган, подчеркнув, что Турция возобновит военную операцию, если курдские Отряды народной самообороны (YPG) не выйдут за разделительную линию, которая находится примерно в 32 км к югу от границы с Турцией.

По словам Эрдогана, президент России Владимир Путин выразил решимость вывести российские и сирийские войска из сирийского города Камышлы.

Он отметил, что предупредил Путина о возможности, что YPG могут присоединиться к сирийской армии. Тогда вывести войска из города не получится. Путин, в свою очередь, заверил турецкого лидера, что этого не произойдет.

В то же время Эрдоган подчеркнул, что у Турции «нет проблемы с курдами», и «единственной проблемой являются YPG», указывая на то, что это не одно и то же.

Minval.az