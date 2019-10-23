Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об освобождении Рамиза Энвер оглу Мехтиева от должности руководителя Администрации президента.

Другим распоряжением, Рамиз Мехтиев включен в состав Совбеза Азербайджана.

Minval.az