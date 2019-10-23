Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об освобождении Рамиза Энвер оглу Мехтиева от должности руководителя Администрации президента.
Другим распоряжением, Рамиз Мехтиев включен в состав Совбеза Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об освобождении Рамиза Энвер оглу Мехтиева от должности руководителя Администрации президента.
Другим распоряжением, Рамиз Мехтиев включен в состав Совбеза Азербайджана.
Дата: 2019/10/23 16:13
Раздел: Новость
Просмотров:
2745
С 2020 года планируется изменение налоговых ставок на производимые в Азербайджане акцизные товары, предусмотренные для питьевого спирта,
»Я думаю, что представители старшего поколения должны уйти с должностей, а на их места прийти представители молодого поколения.
«Пока мы занимаемся внутриполитическими распрями, вокруг нас происходят события, которые нам не выгодны.
Овца породы меринос по имени Крис, известная как самая заросшая овца в мире, умерла от старости в
В Министерстве обороны Турции заявили, что в связи с завершением выведения курдских формирований из »безопасной зоны» в
Журналисты, которые ведут Twitter кремлевского пула «РИА Новости» обратили внимание, что у лидеров России и Турции одинаковые
Делегация КНДР отбыла из Пхеньяна в Баку для участия на XVIII саммите Движения неприсоединения.
74-летний первый вице-премьер Азербайджана отказался говорить на тему о своей вероятной отставки
На Закарпатье маленькая собака спасла своего хозяина, который потерял сознание в лесу.