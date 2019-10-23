В Техасе женщина сдала своего жениха, что ограбил банк, чтобы получить деньги на свадьбу, сообщает Daily Mail.

Как отмечается, мужчина не мог собрать деньги на празднование свадьбы, поэтому решил совершить ограбление банка за день до свадьбы. На месте преступления он признался в своих мотивах и украл, угрожая оружием, наличные.

Лицо преступника попало на видекамеры банковской охраны, а потому полиция обратилась к гражданам с просьбой узнать его. Невеста узнала своего любимого и заставила его сдаться властям.

Minval.az