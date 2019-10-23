«Пока мы занимаемся внутриполитическими распрями, вокруг нас происходят события, которые нам не выгодны. Комитет по иностранным делам Европейского парламента назначил нового докладчика по Армении — бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску, который в свое время был одним из самых близких людей Ильхама Алиева».

Об этом пишет ереванская «Грапарак».

«В случае с докладчиком известным своей негативной позицией по Карабахскому вопросу нас как минимум в течение ближайших 5 лет ожидают неприятные сюрпризы в докладах Европейского парламента.

Причина в бездействии властей Армении. Оказывается, что Национальное Собрание РА не установило никаких официальных отношений с Европарламентом, сформированным после мая, никакой работы не проводилось, никаких визитов не совершалось. Ни МИД, ни Национальное собрание не пытались помешать назначению Бэсеску», – пишет газета.

Minval.az