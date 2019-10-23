В Барселоне в ходе акций протеста, произошедших за последнюю неделю, ранения получили около 600 человек, сообщает La Vanguardia.

Отмечается, что среди них были несколько десятков пострадавших с тяжелыми травмами. Большинство граждан обращались за медпомощью из-за наличия переломов.

Напомним, 14 октября Верховный суд Испании вынес приговоры девяти каталонским политикам, которые поддержали независимость Каталонии в 2017 году. Они получили от девяти до 13 лет тюрьмы. Это решение вызвало в Каталонии массовые протесты сторонников независимости.

Minval.az