США готовы будут ввести санкции в отношении Турции, если ее власти примут решение о продолжении военной операции в Сирии. С таким заявлением выступил вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу Fox News, которое было показано во вторник вечером.

«Мы приветствуем приостановку боевых действий и надеемся на полное прекращение огня. Но президент четко дал понять, что в ближайшие дни введет против Турции еще больше масштабных санкций. Это означает, что мы верим в лучшее и надеемся, что уже буквально к концу завтрашнего дня будет установлен режим прекращения огня», — указал вице-президент.

Minval.az