Хотя премьера четырехчасового документального фильма о Меган Маркл и принце Гарри на британском телевидении еще не состоялась, показ даже его фрагментов вызвал настоящую бурю среди поклонников. С одной стороны, публичные признания принца и герцогини о травле в СМИ, травмировавшей супругов, вызвали шквал сочувствия к ним. С другой — заявления принца и герцогини всерьез обеспокоили членов семьи королевы Елизаветы.

Публичные сетования четы на то, как им тяжело живется, нарушили девиз, в соответствии с которым старались до сих пор жить британские монархи — «никогда не жаловаться и не оправдываться». Как считает Елизавета, трудные моменты нужно переносить с достоинством и сдержанностью. А такие публичные душевные излияния наносят, по ее мнению, вред имиджу британских монархов. Не удивительно, что королева осталась крайне недовольна действиями Гарри и Меган.

Что же касается младших членов королевской семьи, и, в первую очередь, принца Уильяма, то они были чрезвычайно встревожены душевным состоянием Гарри. Ведь во время телеинтервью, как показалось Уильяму, Гарри был практически на грани нервного срыва. Впрочем, слова младшего принца о том, что «каждая вспышка фотоаппарата папарацци воскрешает в нем ужасную боль от утраты матери — принцессы Дианы», а эти воспоминания до сих пор представляют «гноящуюся рану в его душе», впечатлили не только Уильяма. Как утверждает инсайдер, хорошо знакомый с положением дел при королевском дворе, за своего младшего сына встревожился и принц Чарльз. Об этом, как пишет издание «7Дней», источник поведал изданию Radar online.

Оба: и отец, и старший брат — горят желанием помочь Гарри и его супруге. Однако, к их сожалению, младший принц и его жена стараются держаться подальше от королевской семьи. Причем, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Как сообщалось ранее, Гарри и Меган переехали из Кенсингтонского дворца в Виндзор и с тех пор живут там, почти не появляясь в Лондоне. К тому же, они вышли из всех благотворительных проектов, которые вели с Уильямом и Кейт Миддлтон и завели отдельный штат секретарей и помощников.

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