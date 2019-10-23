61-летний голливудский актер Алек Болдуин предстал в нижнем белье в эфире вечернего шоу Джимми Фэллона на канале SNL, сообщает «Гордон».

«Помнишь, в прошлый раз мы решили разыграть зрителей и сделали вид, будто подняли тебя к потолку, а потом ты якобы случайно сорвался вниз?» – обращаясь к гостю Фэллон вспомнил прошлый эфир с Болдуином. Последний отметил, что у того манекена был большой живот, и он посчитал это оскорбительным. «Вы преувеличили. А с тех пор я вообще сбросил вес», – отметил он.

В качестве доказательства Болдуин перед камерой снял брюки. «Смотри, как я похудел! Ни одного лишнего килограмма!» – сказал актер.

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