В работе соцсети Twitter произошел сбой, свидетельствуют данные сайта DownDetector, отслеживающего работу сервисов.

О проблемах в работе соцсети сообщают, главным образом, пользователи в США и Европы. По данным DownDetector, большинство сбоев в работе Twitter зафиксировано в восточных районах США, а также в Великобритании, Нидерландах и Франции.

Пользователи жалуются как на проблемы в работе непосредственно сайта Twitter, так и мобильного приложения.

У некоторых пользователей в России также наблюдаются проблемы с работой соцсети, однако не такие масштабные как в США и Западной Европе.

Minval.az