Турция и Россия достигли договоренности по ситуации на северо-востоке Сирии, где проводится антитеррористическая операция «Источник мира».

Глава МИД Мевлют Чавушоглу и глава МИД России Сергей Лавров зачитали турецкий и русский варианты текста Меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, сообщает «Анадолу».

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Согласно тексту меморандума, президенты двух стран согласились со следующим.

1. Обе стороны подтверждают свою приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Сирии, а также обеспечению национальной безопасности Турции.

2. Они подчеркивают свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории.

3. В этом контексте существующий статус-кво в нынешнем районе операции «Источник мира» между Талль-Абьядом и Расулайном глубиной до 32 км будет сохранен.

4. Обе стороны подтверждают важное значение Аданского соглашения, Российская Федерация будет содействовать осуществлению Аданского соглашения в современных условиях.

5. Начиная с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений YPG и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12.00 23 октября 2019 г. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.

6. Все подразделения YPG и их вооружения будут выведены из Мюнбича и Талль-Рыфата.

7. Обе стороны примут необходимые меры для предотвращения инфильтрации террористических элементов.

8. Будут предприняты совместные усилия для содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев.

9. Будет создан совместный механизм мониторинга и верификации для обзора и координации осуществления данного Меморандума.

10. Обе стороны продолжат работать над поиском политического решения сирийского конфликта в рамках «механизма Астаны» и будут поддерживать деятельность Конституционного комитета.

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