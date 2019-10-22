В результате атак, совершенных армянскими террористическими организациями в 1970-х годах и позже, погибло более 30 турецких дипломатов и их близких.

Как сообщает агентство «Анадолу», большинство атак совершили армянские террористические организации ASALA и JCAG.

Всего с 1970-х годов и по сей день жертвами армянских террористических организаций стали 77 человек, в том числе 58 граждан Турции (включая 31 дипломата и их близких), множество людей получили ранения.

Первая армянская террористическая организация ASALA, целью которой является нанесение ущерба интересам Турции посредством террора, появилась в 1975 году.

В силу своих ультралевых убеждений ASALA была ближе к социал-демократической партии «Гнчак», чем к традиционным армянским партиям.

Другая армянская террористическая организация JCAG была основана в 1975 году дашнаками в Бейруте. Решение о создании организации было принято на 20-м съезде дашнаков в 1972 году. Однако известно, что JCAG придерживается больше националистической, чем марксистско-ленинской идеологии, как ASALA.

JCAG утверждает, что получает поддержку только от армянской диаспоры. Пособники террористической организации заявляют, что их целью являются только Турция и турки, поскольку нанесение ущерба интересам других стран может навредить «армянскому вопросу».

Впервые мировая общественность узнала о JCAG в 1975 году. Террористическая организация вместе с ASALA взяла на себя ответственность за убийство посла Турции в Вене Даниша Туналыгила 22 октября 1975 года.

В прошлом ASALA преследовала цель присоединить к Советской Армении восточные районы Турции, утверждая, что там компактно проживают армяне. А JCAG была нацелена на создание «Независимой Армении» на указанной территории.

Большая часть атак на турецких дипломатов пришлась на ASALA и JCAG.

15 июля 1983 года ASALA совершила в аэропорту Орли в Париже теракт, в результате которого погибли восемь и ранения получили 55 человек, в том числе 28 этнических турок. Тогда погибли два гражданина Турции, четыре — Франции, один — США и один — Швеции. Террористы заложили взрывное устройство у офиса турецкой авиакомпании Turkish Airlines. После усиления реакции западных стран террористическая организация стала менее активной. Кроме того, внутри самой ASALA также имелись разногласия. Последние упоминания об этой организации относятся к 1986 году.

С другой стороны, страны, которые до этого предпочитали «не замечать» армянский терроризм, начали осознавать всю серьезность ситуации, поскольку атаки наносили ущерб их собственным гражданам. Таким образом, они оказались перед необходимостью положить конец терроризму.

Minval.az