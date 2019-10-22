Турция в рамках операции «Источник мира» не претендует на сирийские территории, все свои шаги планирует очень аккуратно, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Сохранение сирийской территориальной целостности и политической целостности — это в нашем направлении, то, что мы делаем. Мы не позаримся на чужие территории. Мы очень аккуратно планируем все свои шаги на этом направлении», — сказал Эрдоган по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, которые приводит «Интерфакс», 4 тысячи квадратных километров «были очищены от террористов в рамках операций «Щит Ефрата» и «Оливковая ветвь», 365 тыс. сирийских граждан вернулись по собственной воле на родные территории.

Minval.az