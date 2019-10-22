Половина американцев выступает за проведение процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа и считает, что американскому лидеру следует покинуть пост, приводит во вторник телеканал CNN данные опроса общественного мнения, проведенного американской компанией SSRS.

Респонденты в частности должны были ответить на вопрос о политическом скандале между США и Украиной, который стал причиной к началу расследования в рамках процесса импичмента. Половина опрошенных считает, что высказывания президента о разговоре с президентом Украины были ложью, 44 процента американцев «частично» верят лидеру страны.

За импичмент выступает большее количество демократов — 87% опрошенных, такой же точки зрения придерживаются 50% независимых респондентов. Среди республиканцев в поддержку импичмента высказываются лишь 6% участников опроса.

Что же касается политики Трампа в целом, то против нее выступают 57% опрошенных, в то время как поддержку его действиям на посту президента выражает лишь 41% участников опроса.

«Интерфакс» отмечает, что опрос общественного мнения проводился с 17 по 20 октября среди 1003 совершеннолетних граждан США. Статистическая погрешность составляет + — 3,7 процентных пункта.

Minval.az