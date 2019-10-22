Президент Ильхам Алиев во вторник принял Шахина Мустафаева в связи с его назначением на должность вице-премьера.
Президент Ильхам Алиев во вторник принял Шахина Мустафаева в связи с его назначением на должность вице-премьера.
Дата: 2019/10/22 17:46
Раздел: Важно
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