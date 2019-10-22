Интервью с известным российским актером для информационного интернет-портала Minval.az.

— Добро пожаловать в Баку! И как Вам город?

— Я был здесь на съемках 4 года назад , и вижу, что Баку не просто поменялся, он приобрел черты богатой мировой столицы. И это замечательно! Мне очень нравится сегодняшняя архитектура, она сочетает в себе не только эстетику и стилистику современности, но и классицизм, и именно это вызывает у меня большое восхищение. Удачно сочетание стиля стекло-бетон, которому уступает место панельная архитектура. И не случайно ускоренными темпами ведется реновация, а то и снос. И это правильно! Этот архитектурный период выполнил свою миссию, но дальше, со временем обозначилась его убогость. Что же касается Баку, то, как мне кажется, здесь строят надолго. Ваша архитектура чем-то напоминает европейские столицы. Словом мне очень нравится!

— Говорят, что передать свой нерв с экрана очень непросто. На моей памяти это блестяще сделали два человека – Сергей Юрский в «Место встречи изменить нельзя» и Вы в «Петербургских тайнах».

Я думаю, что это особенности психофизики, определенная нервная организация. Это можно воспитать, или говоря спортивным термином — не знаю, насколько он уместен – оттренировать. Но мне кажется, это заложено в основе человеческой индивидуальности вообще, и актерской в частности.

— Представьте гипотетическую ситуацию – режиссер предоставляет вам право выбора между двумя равнозначными ролями, только одна положительная, другая – отрицательная. Ваши действия?

— Я не буду довольствоваться рекомендациями режиссера или автора, а прочту материал сам и пойму, что мне ближе и интереснее. И не только ближе моей индивидуальности, может быть наоборот, совершенно противоположное, что вызывает любопытство. Мне нужно вникнуть в непростое решение этого вопроса, ведь обе роли равнозначные, но разделять на положительное и отрицательное – это не мой путь. Тут надо понять , что доминирует, а поняв — крепко подумать, представить себе, подключить интуицию, или что там у меня в прикупе (смеется) и попытаться определиться.

— Часто ли Вы отвечаете отказом на предложения режиссеров?

— Знаете ли, я не сторонник подхода категорического «Нет», я никогда не буду в этом работать по причине того, что это совершенно не мое. Или «Я буду работать только в этом материале». У меня было немало непредсказуемых примеров, и по большей части это касается кинематографа, ибо там мало что от тебя зависит, с монтажа может выйти совсем не то, чего ждешь. И когда лента получает свою самостоятельную жизнь, понимаешь, что это совсем не то, что себе нафантазировал. А бывает и наоборот. Кажется, что роль проходная, малозначимая, ан нет! Но тем не менее, существуют жанры, которые не приемлю категорически. Например ситкомы. Мне это претит. Неприемлемо — и все тут! Дистанцируюсь от КВН, не люблю Камеди клаб. Но! Никогда не говори «никогда». Жизнь – она всякая. Порой приходится делать выбор, все ведь может повернуться и так, что другой работы просто не будет. Возвращаясь к вопросу – я убежден, что актер должен работать, а говорить «нет, лучше умереть с голоду» — это неправильно. Твоя работа – это твоя миссия!

— Какие у Вас предпочтения в музыке, литературе?

— Все зависит от настроения. В разное время по-разному, и, как правило, в этих вопросах хочется быть шире и не сосредотачиваться на чем-то конкретном. К примеру, раньше я мог сказать, что нелюбимое время года – зима. Теперь, с возрастом, прежние взгляды чуть подкорректировались, и теперь в зиме я нахожу некоторые свои прелести. И так во всем. Поэтому сиюминутные ответы не совсем верны – есть риск слукавить.

— Что бы Вы могли пожелать своим зрителям, читателям нашего с Вами блиц-интервью?

— Желаю моим дорогим зрителям и читателям этой публикации – как можно реже обманываться в своих ожиданиях. Поясню. Для кого-то бывать в театрах, кинотеатрах, читать литературу — это непременная потребность. И замечательно, если потребность совпадает с ожиданиями. А бывает и чуть по другому – человек случайно попал в зрительный зал, то есть открыл театр не по своему выбору, просто так сошлись звезды, своего рода обыкновенное чудо, которое свершилось. И вот здесь главное – не разочароваться. Порой зритель смотрит на афишу, видит фото известных медийных лиц, звездных людей и думает – ну вот, наконец, у меня есть возможность все это увидеть самому и не понаслышке. И он приходит и испытывает глубочайшее разочарование. Чувство, что тебя обманули, на одну мечту стал беднее. И я от души желаю своим дорогим зрителям, чтобы это происходило как можно реже.

М. Шахбази

Minval.az