Журналисты, которые ведут Twitter кремлевского пула «РИА Новости» обратили внимание, что у лидеров России и Турции одинаковые костюмы. Видеозапись с переговоров в Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи они опубликовали в Twitter.

У лидеров России и Турции уже достаточно давно взгляды близки или совпадают. Сегодня они совпали и при выборе цвета костюма, рубашки и галстука pic.twitter.com/hTPoEdCdqT — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 22 октября 2019 г.



Отмечается, что у президентов совпал выбор цвета костюма, галстука и рубашки.

22 октября лидеры двух стран встретились в Сочи, чтобы обсудить сирийский вопрос. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что переговоры будут сложными и небыстрыми.

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