Если не следить за состоянием зубов и полости рта, риск инфаркта увеличивается в несколько раз

Ученые из Университета Коннектикута разобрались во взаимосвязи зубов и состояния здоровья человека в целом. Оказывается, если тщательно следить за зубами и регулярно посещать стоматолога, то это в дальнейшем поможет избежать различных недугов, сообщает Medicalxpress.

Так, если запустить периодонтит, это может привести к диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. А все дело в том, что опасные бактерии из ротовой полости могут легко попасть в кровоток, а оттуда уже распространяться по организму в другие органы.

Отмечается, что даже чистка зубов может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, если у человека плохая гигиена полости рта. И особенно подвержены таким рискам пожилые люди, которые, по данным американских исследователей, страдают от кариеса в два раза чаще, чем молодежь.

Minval.az