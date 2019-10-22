Семь турецких военных погибли с начала операции в Сирии, 90 получили ранения, заявила представитель минобороны Турции Надиде Шебнем Актоп.

В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.

«С начала операции «Источник мира» семь наших боевых товарищей погибли, 90 получили ранения», — сказала Актоп журналистам, передает РИА Новости.

Она добавила, что с момента объявления режима прекращения огня было зафиксировано 42 случая его нарушения со стороны курдских сил, в то же время их отход из зоны безопасности продолжается.

Minval.az