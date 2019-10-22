Североатлантический альянс намерен расширить сотрудничество с Азербайджаном. Такое заявление сделал начальник Управления по партнерству в штабе Верховного главнокомандования объединенных вооруженных сил Альянса в Европе (SHAPE) контр-адмирал Бюлент Туран. Контр-адмирал в интервью телеканалу минобороны Азербайджана рассказывал о том, что наша страна в краткосрочной перспективе будет вносить вклад в миссию НАТО в Ираке, и отмечал высокий профессионализм азербайджанских военнослужащих. Возглавляемая им делегация посетила нашу страну в рамках проходивших в Азербайджане «Дней НАТО». Представители альянса провели переговоры с министром обороны Азернбайджана Закиром Гасановым, посетили Управление международного военного сотрудничества Министерства обороны, Военную Академию Вооруженных Сил, Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева, одну из воинских частей. Офицерам и курсантам были представлены презентации на темы «НАТО сегодня и в будущем», «Сотрудничество Азербайджан-НАТО», «Военные вопросы НАТО», «Концепция оперативных возможностей НАТО и Азербайджанская Армия» и т.д.

Формально, конечно, «Дни НАТО» проходят практически во всех странах, являющихся участниками «Партнерства ради мира», включая и те государства, которые официально заявили, что вступать в НАТО не будут (Азербайджан подобных обещаний не давал). Но нельзя не заметить: во-первых, контр-адмирал Туран открыто обозначил курс на расширение сотрудничества Азербайджана и НАТО — а такие заявления не делаются просто из дипломатической вежливости. Во-вторых, сама по себе программа «Дней НАТО» уже указывает на более тесное и глубокое сотрудничество Азербайджана с Североатлантическим альянсом. И, наконец, «в-третьих», все больше признаков перехода вооруженных сил Азербайджана на стандарты НАТО.

Неделю назад министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии пункта управления современной многофункциональной РЛС. Как особо отмечено в сообщении пресс-службы минобороны, «РЛС производства Испании, отвечающая стандартам НАТО, предназначена для усиления контроля над воздушным пространством страны и своевременного обнаружения воздушных целей». Судя по фотографиям, опубликованным на сайте Минобороны, речь идет об РЛС Indra LANZA 3D (в версии MRR), производства компании Indra Sistemas, S.A. В военных кругах обсуждается закупка разработанного турецкими компаниями Aselsan и Roketsan ЗРК Hisar-A, который, понятное дело, тоже соответствует натовским стандартам. На вооружении азербайджанской армии уже стоят израильские «образцы», совместимые со стандартами НАТО, турецкие крылатые ракеты и РСЗО «Касырга», в СМИ проскальзывала информация о закупке береговых РЛС французского производства. Наконец, на подходе — пакистанские истребители, которые могут быть интегрированы и в «российскую», и в «китайскую», и в натовскую систему.

Для военных экспертов такая деятельность имеет понятное объяснение: вооруженные силы Азербайджана планомерно переходят на натовские стандарты. Процесс этот длительный и трудоемкий. И в Азербайджане дело не ограничивается одними только закупками оружия. В нашей стране уже вводится натовская система кодификации. Азербайджанские военнослужащие постоянно принимают участие в натовских тренингах и военных учениях, в том числе и тактических, с боевыми стрельбами, которые проводятся совместно с армией входящей в НАТО Турции.

Можно, конечно, в очередной раз напомнить, что сегодня Азербайджан не имеет ни выхода в открытое море, ни протяженной границы со страной, входящей в НАТО, а значит, претендовать на членство в альянсе наша страна сможет или после вступления в НАТО Грузии, или в результате деблокады Нахчывана (и в последнее время такой сценарий уже не выглядит абсолютно невероятным). И «держать в голове», что членом НАТО является Турция, с которой у Азербайджана по-настоящему братские отношения. Тем более что сегодня даже российские эксперты, вдоволь поспекулировав на тему «что будет, если Турция выйдет из НАТО», все же сквозь зубы признают: сама Анкара из НАТО не выйдет, а исключить ее из альянса не получится. Особенно, добавим от себя, по желанию евроксенофобов, российских державников и армянских политологов на РосТВ.

Но вот что примечательно. О новом сближении Азербайджана с НАТО эксперты заговорили вскоре после программного выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева на Валдайском форуме. Прошло немного времени, и эксперты уже обсуждали высказанные президентом Азербайджана обвинения в адрес Армении в героизации фашизма. Наконец, в последние недели хватало разговоров о «проблемах» и «сложностях» во взаимоотношениях Москвы с командой Никола Пашиняна. Все это теоретически — и не только теоретически — давало почву для спекуляций на тему «вот сейчас Азербайджан «сблизится» с Кремлем, и тогда…»

Оставим в стороне, сколько в истории Азербайджана уже было такого рода «сближений», которые после короткого тактического успеха всегда оборачивались стратегическими потерями. Важно другое. Перед этим Азербайджан жестко и однозначно заявил, что наша страна не планирует ни вступать в ОДКБ, ни запрашивать для себя статус наблюдателя в этой организации. А теперь эксперты отслеживают очередной «поворот в сторону НАТО» со стороны официального Баку. «В переводе»: азербайджанское дипломатическое наступление на российском поле вовсе не подразумевает сворачивания активности на западном направлении.

И самое главное, растут ставки и для самого Североатлантического альянса. Сближение Азербайджана с НАТО происходит на фоне явной милитаризации Каспийского моря. В частности, ходе недавних российских учений «Гром-2019» были задействованы корабли Каспийской флотилии, которые наносили ракетные удары по береговым целям. Что заставляет экспертов в который уже раз задавать вопросы: с кем Кремль вознамерился здесь воевать? Российские аналитики уже не верят в долголетие иранской муллократии и готовятся к появлению солдат НАТО в Энзели? Не исключают, что уже завтра потребуется «усмирять» Дагестан при помощи корабельных ракет? Тренируются для войны на Азовском и Черном море, куда уже перебрасывали корабли с Каспия? Или же рассматривают в качестве вероятного противника другие прикаспийские страны? Вопросов и догадок много, поводов для тревоги тоже. Особенно после того, как российские корабли стреляли из каспийской акватории «Калибрами» по целям в Сирии. Огненные хвосты ракет, прочертившие тогда ночное небо над Каспием, не оставили сомнений: это «самое большое в мире озеро» уже не получится считать глухой политической провинцией или «внутренними российскими водами» вроде Ладоги.

Конечно, согласованная на саммите в Актау Конвенция о правовом статусе Каспия не допускает присутствия здесь военных кораблей «неприкаспийских» стран. Но с ратификацией Конвенции не спешит Иран. И если тегеранская муллократия затянет этот процесс сверх меры, это поставит под удар все достигнутые в Актау договоренности, включая и это самое «неприсутствие». Что уже дает неисчерпаемый простор для версий на тему «что будет предложено Азербайджану и какие условия выдвинут в Баку». Прежде всего на карабахском направлении.

И словно в насмешку, как раз в эти дни региональные СМИ обсуждают громкую сенсацию из мира кино: в одном из эпизодов сериала «Спецназ» на канале CBS американские «морские котики» защищают Азербайджан от атаки армянских лоялистов и шиитской милиции. К тому же инструктор заявляет, что «Азербайджан – наш единственный союзник в каспийском регионе», где присутствуют Россия и Иран.

Кино, конечно, не рекомендуется путать с выпуском новостей. Но нежная дружба Армении с Ираном и проиранскими группировками на Ближнем Востоке, то есть теми самыми «шиитскими милициями» — это уже не кино, а политическая хроника. Так же как и увеличение военной помощи США Азербайджану.

А на этом фоне сближение Азербайджана и НАТО может оказаться куда более «тесным» и результативным, чем это кажется многим.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az