Около 60 человек участвовали в массовой драке между турками и курдами в городе Херне в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщила газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung со ссылкой на полицию соседнего Бохума.
По данным полиции, столкновения произошли поздним вечером в понедельник рядом со зданием турецкого культурного объединения города. Участники драки вооружились дубинками и рейками, у некоторых были ножи. Один человек получил легкие травмы и был доставлен в больницу. Прибывшая на место полиция остановила драку при помощи перцовых баллончиков и частично изъяла орудия борьбы. Полиция опознала нескольких участников драки, но пока никого не задержали.
На прошлой неделе пять человек пострадали в результате беспорядков в ходе акции протеста курдов в Херне. Участники акции разгромили турецкое кафе. Полиция предполагает, что между этими инцидентами есть связь.
PKK Terroristen
Herne
Wilde Barbaren
BRD supportet weiter Terroristen
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— Akten geschreddert (@DNASache) 22 октября 2019 г.