Турция готова с большей решительностью возобновить операцию на севере Сирии, если США не выполнят договоренности с Анкарой по отводу курдских сил из зоны безопасности, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Если обещания, данные нам США, не будут выполнены, то мы продолжим операцию в Сирии с большей решительностью», — сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Сочи, где у него пройдет встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, в ходе операции «Источник мира» на севере Сирии ВС Турции взяли под контроль территорию площадью 2 200 квадратных километров и 160 населенных пунктов.

Minval.az