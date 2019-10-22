Объединенное командование ВС Ирака заявило, что выведенные из Сирии военные США должны покинуть иракскую территорию, поскольку им разрешили только транзит.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что примерно тысяча американских военных, которых выводят из северных районов Сирии, отправятся в западный Ирак.

«Объединенное командование разъясняет, что все американские войска, выведенные из Сирии, получили разрешение на въезд в регион Иракский Курдистан только для выезда из Ирака», — говорится в полученном РИА Новости сообщении пресс-службы сил безопасности Ирака.

«Американским войскам не давали никакого согласия на то, чтобы они оставались в Ираке», — подчеркивается в заявлении.

Вооруженные силы США уже покинули большую часть своих баз, расположенных в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке и Ракка, выведя свой контингент на базы в Ираке. Решение покинуть северо-восток Сирии было принято Вашингтоном после начала турецкой военной операции 9 октября против курдских вооруженных формирований, которые последние несколько лет являлись союзниками США в борьбе против террористической группировки «Исламское государство».

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